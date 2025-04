Gröna Lunds Tivoli

12 meter de lucht in: Zweeds pretpark opent nieuwe super swing

Een nieuwe attractie in Zweden laat bezoekers heen en weer schommelen en gewichtloosheid ervaren. Gröna Lund in de Zweedse hoofdstad Stockholm opende afgelopen weekend Pumpen, de tweede super swing ter wereld. Het gaat om een 18 meter hoge constructie met twee schommelende armen.

Per rit bereiken twintig passagiers een maximale hoogte van 12 meter. "Schommelen is misschien wel de oudste vorm van vermaak", laat Gröna Lund weten. "Maar nu, na meer dan 2500 jaar in beweging te zijn geweest, is het er een geheel nieuwe vorm - spectaculairder dan ooit."

Het park spreekt over "een adembenemende ervaring voor zowel experts als beginners". Pumpen is de eerste super swing in Noord-Europa: het bijzondere attractietype van de Zwitserse fabrikant RES Rides komt verder alleen voor in Edelwies Natur-und Freizeitpark in Duitsland.



Jaren dertig

Er geldt een minimumlengte van 95 centimeter. Kinderen kleiner dan 120 centimeter moeten in de superschommel begeleid worden door een volwassene. Als thema koos men voor een industriële waterpomp. Voor de stijl greep Gröna Lund terug op een theatergebouw dat in de jaren dertig in het park stond.