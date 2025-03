Winnoland

Het houdt niet op: ook Efteling-muziek in Frans pretpark

Een Frans pretpark heeft Efteling-muziek in de playlist gezet. Bezoekers van attractiepark Winnoland kunnen luisteren naar minimaal één Efteling-nummer: de soundtrack van de Pardoes Promenade. Dat is te horen in een video die naar Looopings werd gestuurd.

Winnoland, gelegen in de regio Île-de-France, stamt uit 2008. Tot eind 2022 ging de bestemming door het leven als Babyland-Amiland. Daarna volgde een naamswijziging. Het was de bedoeling om het park te professionaliseren, maar het componeren van eigen muziek hoort daar vooralsnog niet bij.

In plaats daarvan deed men een beroep op de bekende deuntjes van Efteling-huiscomponist René Merkelbach. Looopings heeft het management van Winnoland om een reactie gevraagd, maar tot nu toe kwam er geen antwoord.



Vekoma

Het gebeurt de laatste jaren regelmatig dat buitenlandse attractieparken kiezen voor muziek uit Kaatsheuvel. Laatst klonken nog Efteling-melodieën in het Australische Dreamworld en het Amerikaanse Worlds of Fun. Winnoland heeft nog een ander linkje met Nederland: dit jaar opent een nieuwe familieachtbaan van de Nederlandse fabrikant Vekoma.