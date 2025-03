Gröna Lunds Tivoli

Buren willen dat pretpark 95 meter hoge vrijevaltoren sluit

De buurtbewoners van een pretpark in Stockholm zijn helemaal klaar met een 95 meter hoge vrijevaltoren. Het Zweedse attractiepark Gröna Lund opende de spectaculaire drop tower Ikaros in 2017. Sinds 2020 voeren twee omwonenden een juridische strijd vanwege geluidsoverlast.

Het gaat om een man en een vrouw die in de buurt van het park wonen en klagen over het geluidsniveau van de populaire attractie. Toen een gemeentelijke commissie hun klacht afwees, stapten de boze buren naar het provinciebestuur. Daar deden ze afgelopen najaar opnieuw een verzoek om Ikaros te sluiten.

Niet het geschreeuw van bezoekers is het probleem, maar het afremmen van de gondel. "De luidruchtige rem van Ikaros duurt slechts twee seconden, maar het geluid is zo sterk en doordringend dat het alle andere geluiden in het park overstemt", staat in de melding. De toren werd gebouwd door fabrikant Intamin uit Liechtenstein.



Onderzoek

Vanwege de bezwaren hebben autoriteiten onderzoek gedaan naar het geluidsniveau in het gebied, maar daaruit blijkt dat het maximale niveau niet wordt overschreden. Een woordvoerster van Gröna Lund bevestigt dat het park binnen de toegestane grenzen blijft. Aangezien de provincie vooralsnog geen actie wil ondernemen, zijn de buurtbewoners in beroep gegaan.



In Gröna Lund wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe attractie: Pumpen, de tweede super swing ter wereld. Het gaat om twee draaiende armen met een hangende gondel eraan. De constructie bereikt een maximale hoogte van 18 meter.