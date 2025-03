Pairi Daiza

Kamperen bij de dieren: dierenpark Pairi Daiza werkt aan een eigen glamping

Bezoekers van de populaire Belgische dierentuin Pairi Daiza kunnen vanaf volgend jaar blijven kamperen. Het dierenpark investeerde de afgelopen jaren al in thematische accommodaties bij dierenverblijven. Nu wil men een glamping realiseren, een luxueuze camping.

Pairi Daiza nam in 2015 een bestaande camping in de gemeente Brugelette over. Het is de bedoeling om er een bijzondere glamping met 110 staanplaatsen van te maken, bevestigt een woordvoerder aan Looopings.

Op het terrein van 3 hectare zijn de eerste werkzaamheden inmiddels begonnen. Bestaande bouwwerken worden getransformeerd tot ontvangst- en horecaruimtes. De opening staat gepland voor de zomer van 2026.



Tijgers

Het is voor het eerst de Pairi Daiza overnachtingsmogelijkheden realiseert buiten de parkgrenzen. De huidige huisjes en hotelkamers bevinden zich bij zeeleeuwen, wolven, beren, walrussen, ijsberen, tijgers, pinguïns en boerderijdieren.