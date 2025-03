Vogelpark Avifauna

Tientallen vogels overleden in Vogelpark Avifauna

Vogelpark Avifauna is tientallen vogels kwijtgeraakt. Een bacterie werd zo'n dertig lori's in het Zuid-Hollandse dierenpark de afgelopen maanden fataal. Verschillende andere lori's zijn ziek geworden. De dieren die nog leven, zijn voorlopig alleen zichtbaar achter glas.

Normaal gesproken kunnen bezoekers de papegaaiachtige vogels voeren in de zogeheten Lori Landing. "Gelukkig gaat het steeds beter met onze lori's", meldt Avifauna. "Het is een moeilijke tijd geweest omdat er lori's zijn overleden. De zieke vogels zijn nu weer beter, maar hebben tijdelijk in een ander verblijf gezeten."

In de tussentijd werd de Lori Landing schoongemaakt en voorzien van nieuwe beplanting. "Helaas zijn de vogels nog onvoldoende aangesterkt en heeft onze dierenarts geadviseerd om bezoekers ze nog niet te laten voeren." Wel zijn ze achter glas te bekijken.



Krokusvakantie

Het park in Alphen aan den Rijn is tot en met eind maart alleen geopend in de weekenden en tijdens de krokusvakantie. In april begint het zomerseizoen. Het voeren van de lori's kost normaliter 1,50 euro. Daarvoor ontvangen bezoekers een cupje nectar.