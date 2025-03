Europa-Park Erlebnis-Resort

Darkride-restaurant Europa-Park heeft een nieuwe chef-kok: nieuw menu vanaf 21 maart

Het spectaculaire darkride-restaurant van Europa-Park heeft een nieuwe chef-kok. Vanaf vrijdag 21 maart krijgen bezoekers van de culinaire attractie Eatrenalin een volledig nieuw menu geserveerd. Net als voorheen zijn er twee mogelijkheden met acht gangen: Red Dimensions met vlees en zeevruchten en de vegetarische variant Green Dimensions.

Mayer bekleedde de afgelopen jaren verschillende functies in Duitse toprestaurants. Zo was hij de laatste tijd chef-kok bij het Hotel Atlantic in Hamburg. Onder zijn leiding ontving het etablissement voor het eerst in 115 jaar een Michelinster.

"Sinds onze opening is hij gefascineerd door ons concept en nu staat hij aan het roer van onze culinaire ervaring", meldt Europa-Park in een persbericht. "Zijn visie is om gastronomie, uitstekende service en technologie te combineren in een allesomvattende, multi-sensorische reis die nieuwe normen stelt in Duitsland."



Videoprojecties

Eatrenalin combineert een chic restaurantbezoek met een ritje door verschillende ruimtes in een trackless transportsysteem van fabrikant Mack Rides, zogeheten floating chairs. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende speciale effecten, waaronder videoprojecties.



Red Dimensions wordt gekenmerkt door onder meer adelaarsvis, sint-jakobsschelp, zalm en korhoen. Green Dimensions bestaat onder meer uit maïs, appel, tofu, watermeloen en chocolade. Voor een diner van ruim twee uur betalen bezoekers minimaal 255 euro per persoon, inclusief drankjes. Er zijn ook duurdere arrangementen beschikbaar met extra opties.