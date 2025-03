Duinrell

Asielzoekerscentrum Duinrell registreerde 446 incidenten in 2024: 'Veel onrust'

In het asielzoekerscentrum van Duinrell zijn het afgelopen jaar in totaal 446 incidenten geregistreerd. Dat blijkt uit een rapportage gedeeld door het college van burgemeester en wethouders. Het gaat om 293 voorvallen bij het reguliere azc en 153 bij de opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv).

Het vakantiepark van Duinrell heeft sinds vorig jaar officieel de status van asielzoekerscentrum: er verblijven het hele jaar vluchtelingen, in samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarvoor ontvangt de directie van de Wassenaarse vakantiebestemming een vergoeding.

Afgelopen zomer kwam al naar buiten dat het aantal incidenten in de eerste helft van 2024 fors was toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In de tweede helft van het jaar daalde het aantal geregistreerde incidenten: van 162 naar 131 bij het reguliere azc en van 92 naar 58 bij de amv-locatie.



Hongerstakingen

Er was onder meer sprake van agressie, geweld, verbale suïcidedreiging, hongerstakingen en het overtreden van de huisregels, bijvoorbeeld fietsen op het park, roken in het huisje of weigeren schoon te maken. Ondanks de afname zag men in de zomerperiode "veel onrust op de amv-locatie, wat heeft geleid tot serieuze incidenten", schrijft het college.



"Zoals poging tot brandstichting, het onterecht laten afgaan van het brandalarm en onderlinge vechtpartijen." Verveling en de plotselinge instroom van nieuwe bewoners worden genoemd als oorzaken. "In september kwamen de spanningen tot een piek en zijn dertien jongens die zich misdroegen permanent weggestuurd van de amv-locatie."