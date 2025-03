ZooParc Overloon

Zes doodshoofdaapjes dood door brand in Brabantse dierentuin

In de Brabantse dierentuin ZooParc Overloon is maandag een brand uitgebroken. Het vuur ontstond in een verblijf met zes Boliviaanse doodshoofdaapjes. Hoewel de brand relatief snel onder controle was, zijn alle zes de dieren overleden. Dat bevestigt een woordvoerster van parkeigenaar Libéma.

Er was voor zover bekend geen personeel aanwezig. De brandweer werd rond 21.00 uur gealarmeerd. Drie kwartier later was de brand uit. "ZooParc doet verder onderzoek naar het ontstaan van de brand", meldt de veiligheidsregio.

Ondanks de dodelijke brand is de dierentuin dinsdag gewoon geopend voor publiek, van 10.00 tot 17.00 uur. Het getroffen gebied zal wel afgesloten zijn voor bezoekers. Vanwege de carnavalsperiode geeft men 11 procent carnavalskorting op online tickets.



Tropisch regenwoud

Boliviaanse doodshoofdaapjes komen in het wild voor in het tropisch regenwoud van Zuid-Amerika. De dieren kunnen 30 jaar oud worden. In een groep doodshoofdaapjes leven de mannetjes apart van de vrouwtjes.