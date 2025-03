Puy du Fou (groep)

Buurtbewoners waarschuwen voor duistere kant Puy du Fou: banden met extreemrechts, flirt met Vladimir Poetin

Een actiegroep waarschuwt voor de komst van Puy du Fou in Engeland, vanwege banden met extreemrechts en eerder contact met de Russische president Vladimir Poetin. Het bekende Franse themapark heeft ambitieuze uitbreidingsplannen: het is de bedoeling om in Engeland een park te ontwikkelen dat vergelijkbaar is met de trekpleister in Frankrijk.

Een groep buurtbewoners heeft zich verenigd onder de noemer North Oxfordshire Resident Action (NORA). De groepering verzet zich tegen het project: volgens de omwonenden heeft Puy du Fou een duistere kant, die vaak verborgen blijft voor het grote publiek. Zo steunt de Franse onderneming, gerund door de familie De Villiers, extreemrechtse politici.

In een verklaring vraagt NORA zich af wie de mogelijke nieuwe buren daadwerkelijk zijn en op welke manier ze de Britse geschiedenis willen tonen in hun shows. Puy du Fou werd opgericht door Philippe de Villiers, die in 1994 de politieke partij MPF startte. Hij pleitte voor een verbod op het homohuwelijk en het verbieden van adopties door koppels van hetzelfde geslacht.



Anti-abortusbijeenkomst

Op de begrafenis van de rechtse politicus Jean-Marie Le Pen was De Villiers onlangs één van de meest prominente gasten. Vorige maand bezocht hij nog een anti-abortusbijeenkomst in Parijs. Verder verdedigde de ondernemer uitspraken van Éric Zemmour, die veroordeeld is nadat hij migranten dieven, verkrachters en moordenaars noemde.



Het park wordt tegenwoordig gerund door zijn tweede zoon Nicolas de Villiers. In 2014 reisden vader en zoon samen naar Moskou voor het ontmoeten van Vladimir Poetin in Kremlin. Ze spraken over de bouw van twee themaparken in Rusland, waaronder op de Krim. Dat gebied werd eerder dat jaar door Poetin geannexeerd.



Sancties

Hoewel die daad veroordeeld werd door de internationale gemeenschap, verklaarde De Villiers senior zich een groot fan van Poetin. Hij beloofde hem te helpen om de geschiedenis van de Krim te promoten "als onderdeel van de lange historie van Rusland". Het propagandaproject zou mede gefinancierd worden door de Russische oligarch Konstantin Malofeyev. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben hem sancties opgelegd vanwege het steunen van de Russische invasies.



De Villiers junior bemoeit zich minder met de politiek, maar hij vertelde in 2015 wel dat Poetin een lieve man is die verkeerd begrepen wordt door de internationale gemeenschap. Uiteindelijk zijn beide Russische parken nooit gerealiseerd. Toch vallen de verhalen niet in goede aarde bij buurtbewoners van het geplande park in het Engelse graafschap Oxfordshire.



Ethische bezwaren

Bovendien vreest NORA dat Puy du Fou de Britse geschiedenis zal verdraaien in shows, zoals soms ook in Frankrijk gebeurt, om zo de politieke overtuigingen van de oprichter te kunnen promoten. De actiegroep roept op tot een debat over de ethische bezwaren rond het themapark.



Een woordvoerder van Puy du Fou laat in een reactie weten dat de bouwprojecten in Rusland zijn geschrapt en dat men sindsdien geen contact meer heeft met Poetin of het Kremlin. Het bedrijf gaat niet in op vragen over de politieke overtuigingen van de familie De Villiers. In Nederland produceert Puy du Fou de Efteling-show Raveleijn.