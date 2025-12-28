The London Dungeon

London Dungeon lijkt permanent afscheid genomen te hebben van darkride

FOTO'S Eén van de meest toonaangevende elementen van The London Dungeon lijkt voorgoed gesloten te zijn. De bekende horrorattractie in de Britse hoofdstad beschikte jarenlang over een eigen darkride met acteurs: de vaartocht Tyrant Boat Ride. In 2024 bleef de beleving dicht, volgens een woordvoerster vanwege een onderhoudsbeurt.

"We hebben onze Tyrant Boat Ride tijdelijk gesloten voor geplande werkzaamheden, met de intentie om volgend jaar weer open te gaan", luidde de uitleg in het voorjaar van 2024. Nu het einde van 2025 nadert, is met zekerheid te zeggen dat die intentie niet is waargemaakt.

De bootjesattractie keerde niet terug. Verwijzingen naar de ervaring werden vorig jaar al permanent verwijderd van de officiële website. Een pagina waarop men uitlegde dat de darkride buiten gebruik was vanwege een renovatie, is nu eveneens weggehaald.



Verlies

Het is niet duidelijk of er plannen zijn om iets anders te doen met de locatie. Eigenaar Merlin Entertainments heeft niet gereageerd op een nieuw verzoek om commentaar. In 2022 werden de boten van de darkride nog opgeknapt door het gespecialiseerde bedrijf Garmendale Engineering. Merlin leed vorig jaar 492 miljoen pond verlies.



De Tyrant Boat Ride draaide om Anna Boleyn, de tweede vrouw van Hendrik VIII en koningin van Engeland van 1533 tot 1536. Ze werd onthoofd vanwege beschuldigingen van overspel en incest. Bezoekers vergezelden de vrouw op haar laatste reis langs de Theems, naar de Tower of London.











