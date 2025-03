The London Dungeon

Studio 100-baas Gert Verhulst test horrorattractie London Dungeon: 'Verwachtingen waren heel laag'

Wat vindt Gert Verhulst van de beroemde horrorattractie The London Dungeon? De Vlaamse presentator, zanger, ondernemer en mediapersoonlijkheid was onlangs in de Britse hoofdstad met zijn zoon Viktor. Daar stapten de twee naar binnen bij de griezelbeleving. In hun podcast vertellen de bekendheden over hun ervaring.

"Wie gaat daar nu naar binnen?", zegt Viktor Verhulst over de trekpleister, die hij een "tourist trap" noemt. "Wij", antwoordt zijn vader droogjes. Hoewel ze per persoon 35 pond - zo'n 42 euro - kwijt waren voor een bezoek van anderhalf uur, waren de twee positief verrast. "Het moet gezegd: goed gedaan."

Gert Verhulst heeft boordevol ervaring in de amusementswereld: hij is de mede-oprichter en mede-eigenaar van Studio 100, het bedrijf achter de Plopsa-parken. Hij vertelt hoe hij in de Dungeon met een groep van vijftien tot twintig personen van ruimte naar ruimte liep. Daar werd de geschiedenis van Londen uitgebeeld aan de hand van acteurs.



Gordijn

Vader Verhulst moest ook meedoen in één van de shows. "Iedereen kijkt naar je, alle Chinezen, alle Japanners. Ik moest achter een gordijn gaan zitten en het leek alsof ik een aderlating kreeg." Het duo wandelde naar eigen zeggen sceptisch naar binnen. "De verwachten waren heel laag."



Uiteindelijk beviel de Dungeon wel erg goed: de Verhulstjes raden de attractie aan. "Zeer goed gedaan", luidt het eindoordeel. "Goeie acteurs. Je ziet op tv dikwijls acteurs die zo goed niet zijn, bij ons." Een regulier ticket voor The London Dungeon kost 43 pond, ruim 52 euro.



Amsterdam

Alle Dungeon-locaties worden gerund door de groep Merlin Entertainments. Er bestaan vijf vestigingen in het Verenigd Koninkrijk. Naast Londen gaat het om Edinburgh, Blackpool, York en Warwick. Verder zijn er momenteel Dungeons te vinden in Amsterdam, Berlijn en Hamburg.