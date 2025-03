Efteling

Efteling-terras is afgesloten, maar bezoekers nemen er gewoon plaats

Hoewel de Efteling een terras heeft afgezet met dranghekken, gaan bezoekers er gewoon zitten. Een zitgelegenheid bij La Place-restaurant Kashba is tot nader order niet bereikbaar. Op de hekken hangt een briefje met de mededeling dat gasten ergens anders kunnen plaatsnemen.

"Helaas is dit terras niet toegankelijk", valt er te lezen. "Excuses voor het ongemak!" De reden is niet bekend. Toch zitten er de laatste tijd dagelijks mensen. Medewerkers moeten af en toe in actie komen om hen weg te sturen.

Wat de situatie verwarrend maakt, is dat een uitgang van het restaurant rechtstreeks leidt naar het afgesloten terras. Wie niet oplet, zit dus per ongeluk op een verboden plek. Het afsluiten van de deuren is vermoedelijk geen optie vanwege de veiligheid: in het geval van een calamiteit moeten mensen naar buiten kunnen.



Pergola

Afgelopen zomer was het buitenterras bij Kashba ook al afgesloten, toen vanwege problemen met de constructie van een pergola. Die overkapping is inmiddels weggehaald.