Disneyland Paris bouwt nieuwe souvenirwinkel naast Tower of Terror

Disneyland Paris opent eind dit jaar een nieuwe souvenirwinkel naast The Twilight Zone Tower of Terror. Een overkapping waar voorheen FastPass-automaten stonden, wordt getransformeerd tot een boetiek in de stijl van de onheilspellende attractie. De werkzaamheden starten naar verwachting in april.

Vandaag onthult Walt Disney Imagineering een ontwerp van de toevoeging. "Onze teams hebben de locatie volledig opnieuw ontworpen om er een shop van te maken, in lijn met de voortdurende ontwikkeling in World Premiere Plaza", zegt Disney erover.

World Premiere Plaza is de nieuwe naam voor het plein achter de overdekte boulevard Studio 1, die binnenkort heropent als World Premiere. Het thema van de winkel "gaat op harmonieuze wijze over in het door art deco geïnspireerde theaterdistrict."



Koelkast

Voor het interieur liet men zich inspireren door bloemenwinkels in het Hollywood van de jaren dertig. Verspreid over de boetiek komen bezoekers straks bijpassende rekwisieten tegen, waaronder boeketten, foto's van historische mijlpalen en een koelkast vergelijkbaar met die van Californische bloemisten uit die tijd.