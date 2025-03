Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris opent nieuwe winkels Disney Style en Disney Glamour

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen vanaf vandaag rondstruinen in twee nieuwe winkels: Disney Style en Disney Glamour, gelegen in uitgaansgebied Disney Village. Beide locaties waren de afgelopen maanden gesloten voor een grote verbouwing. Er kwamen nieuwe winkelconcepten.

Een fotoreportage van Looopings brengt het exterieur en interieur uitgebreid in beeld. De binnen- en buitenkant kregen een volledig nieuwe look. Vandaag vond de officiële heropening plaats, bijna een jaar na de aankondiging. Vanwege de populariteit stond er een wachtrij met dranghekken voor de ingang.

Het assortiment van beide winkels bestaat uit kleding, accessoires, sieraden en macarons. Er is gekozen voor een modern uiterlijk, met enkele knipogen naar Disney-elementen. Zo zien we bij Disney Style verwijzingen naar Pixar-filmreeks The Incredibles. De façade van Disney Glamour werd gebaseerd op It's a Small World.



Deco by Disney

Het idee was om "elegantie en kwaliteit" te laten zien, zo liet men afgelopen maand weten. De aanpassingen zijn onderdeel van een grootschalige renovatie van Disney Village. In april gaan twee andere winkels open: Deco by Disney en The Lego Store.