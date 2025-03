Legoland Billund Resort

Foto's: Legoland in Denemarken sloopt wildwaterbaan

Legoland Billund is bezig met de sloop van een wildwaterbaan. In navolging van het Engelse pretpark Legoland Windsor heeft ook het originele Legoland-park in Denemarken besloten om afscheid te nemen van het attractietype. Vikings River Splash, geopend in 2006, is na negentien jaar verleden tijd.

Alle Lego-parken zijn eigendom van de Britse groep Merlin Entertainments. Legoland Windsor sloot de waterattractie Viking River Splash in het najaar van 2023. Ruim een jaar later moet ook de variant in Denemarken het veld ruimen. Het gaat om een 438 meter lange rapid river van fabrikant Intamin uit Liechtenstein.

Hoogtepunt van een vaartocht was een verticale rit met een 8 meter hoge afdaling. Actuele foto's laten zien dat een groot deel van het parcours inmiddels al verdwenen is. De lift moet nog afgebroken worden. Legoland heeft nog niet aangekondigd of er plannen zijn voor een vervanger.



Discovery Centre

Europa telt drie grote Legoland-parken: de originele locatie in Billund en vestigingen in Groot-Brittannië en Duitsland. Verder zijn er verschillende kleinere Lego-attracties onder de naam Legoland Discovery Centre, onder meer in Brussel, Scheveningen, Oberhausen en Berlijn.