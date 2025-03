Disneyland Paris

Foto's: dit gebeurt er bij Big Thunder Mountain in Disneyland Paris

Big Thunder Mountain in Disneyland Paris is nog maandenlang buiten gebruik. Na de kerstvakantie werd gestart met een grote onderhoudsbeurt, die momenteel in volle gang is. Delen van de iconische berg zijn in de steigers gezet voor werkzaamheden. De klus duurt naar verwachting tot het begin van de zomer.

Het wandelpad bij de ingang van de populaire mijntrein, tussen Rustler Roundup Shootin' Gallery en het Frontierland Theater, is voorzien van een gigantische bruine schutting. De Premier Access-ingang tegenover Casa de Coco - Restaurante de Familia verdween achter een steigerconstructie met doeken.

Aan de andere kant van de achtbaan kunnen bezoekers de renovatie beter volgen, vanaf het bordes van spookhuis Phantom Manor. De focus ligt op het opknappen van het hout en het rotswerk, maar de track wordt ook deels vernieuwd. In het water liggen verschillende pontons. Het achtbaandeel met een splash werd tijdelijk drooggelegd.



Rondvaartboot

Disney heeft nog niet bekendgemaakt op welke datum de rollercoaster weer operationeel zal zijn. De rondvaartboot van Thunder Mesa Riverboat Landing, die normaal gesproken om het eiland van Big Thunder Mountain heen vaart, staat ook tot nader order stil.