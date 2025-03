The Smurf Experience

Smurfen-attractie in Brussel blijft langer open: 'Ongeziene interactieve elementen'

Een Smurfen-attractie in Brussel blijft maanden langer geopend dan gepland. Eigenlijk zou The Smurf Experience in evenementenlocatie Brussels Expo toegankelijk zijn tot januari. Wegens succes werd de einddatum eerder al verplaatst naar maart. Nu is duidelijk dat bezoekers tot begin juni welkom zijn, in alle weekenden en schoolvakanties.

The Smurf Experience streek in 2018 al eens neer in de Belgische hoofdstad. Daarna was de trekpleister onder meer te vinden in Parijs en Oberhausen. Ten opzichte van de originele versie zijn wel verschillende zaken aangepast en toegevoegd.

"Het Smurfenavontuur van dit jaar is helemaal nieuw, en dus niet hetzelfde als in 2018", benadrukt de organisatie. "Dit jaar zijn er ook ongeziene interactieve elementen, herwerkte decors en technologische nieuwigheden die het avontuur nóg immersiever en meeslepender maken."



Augmented reality

Bezoekers maken een interactieve wandeling door Smurfenland, in een decor van ruim 1500 vierkante meter. Er wordt gebruikgemaakt van technologieën als augmented reality en 3D-projecties om de wereld tot leven te wekken. In totaal telt de beleving negen themazones.



Volgens de initiatiefnemers duurt een bezoek tussen de zestig en negentig minuten. De Nederlandse titel luidt Het Smurfenavontuur, Franstaligen spreken over La Schtroumpf Expérience. Reguliere tickets kosten 26,90 euro zonder VR-ervaring of 29,90 euro met VR-ervaring. Voor tickets met specifieke tijdvakken gelden voordeligere tarieven.