Efteling

Video: een rondleiding door het nieuwe Efteling Grand Hotel

Benieuwd naar de binnenkant van het Efteling Grand Hotel? Hotelmanager Alex van Gastel gaf genodigden maandag een exclusieve rondleiding door het nieuwe hotelcomplex. Daarbij kregen journalisten en fans voor het eerst de kans om de lobby, kamers, suites, restaurants, winkels en het zwembad met eigen ogen te bekijken. Looopings bracht de tour in beeld.

Vanaf vrijdag 1 augustus is het mogelijk om te blijven slapen in het entreegebied van het attractiepark, het Eiland van de Vijf Zintuigen. Van Gastel, die veel ervaring heeft in de internationale hotelwereld, werd anderhalf jaar geleden bij het project betrokken. Hij noemt het "uniek voor Nederland": het is in ons land het eerste luxe hotel in een pretpark.

Ook bezoekers die er niet overnachten, zullen ermee te maken krijgen: de 9 meter hoge arcadeboog van het hotel verbindt het plein achter het Huis van de Vijf Zintuigen met de Pardoes Promenade. De majestueuze doorgang, afgewerkt met kolommen en Franse lelies, wordt Magische Poort genoemd.



Arcadeau

Een grote souvenirwinkel ernaast heet Arcadeau: een samentrekking van 'arcade' en 'cadeau'. De winkel is bereikbaar via een zogenaamde verkleedtunnel, waar bijvoorbeeld prinsessenjurken tentoongesteld worden. Een kleinere boetiek voor hotelgasten krijgt de naam Sense.











Eén van de nieuwe producten wordt een sprookjesboek dat volledig draait om het Grand Hotel, met verhalen die suggereren dat het hotel al honderden jaren bestaat. Het boek ligt straks in alle kamers. Vanuit het park én vanuit het hotel is koffiebar Café Biscuit bereikbaar. Daarvoor ontwikkelt de Efteling een speciale lekkernij: een nieuw Eftelings koekje.



Valet parking

Er wordt gebruikgemaakt van valet parking: bezoekers kunnen hun auto neerzetten op een nieuwe rotonde bij de ingang, om de autosleutel vervolgens te overhandigen aan een medewerker. In de lobby komen zwevende sleutels met twinkelende lichtjes te hangen. Manager Van Gastel belooft ook "een bepaalde geurbeleving" en een grote piano waar een muziekstuk zal klinken. Drie hoofdliften brengen gasten naar hun kamers óf naar de kelder.



Elke kamer biedt plaats aan minstens drie personen, dankzij de toevoeging van een bedbank. Die keuze is gebaseerd op ervaringen met het oude Efteling Wonder Hotel uit 1992, waar de standaardkamers oorspronkelijk voor twee personen bedoeld waren. Verder heeft iedere kamer in het Grand Hotel een apart toilet.











Balkon

Op de muren verschijnen Eftelingse krullen. Er hangen tekeningen van Efteling-ontwerpers, passend bij het uitzicht op het Sprookjesbos, het Huis van de Vijf Zintuigen, Aquanura of de Pardoes Promenade. Logees slapen op luxe matrassen met een dikte van 27 centimeter, afkomstig van het merk Duxiana. Op de derde etage zijn de kamers voorzien van een balkon met uitzicht over de Promenade. In suites kunnen gasten niet alleen gebruikmaken van een inloopdouche, maar ook van een bad.



Al sinds juli 2024 is in het hotel een volledig afgewerkte proefkamer te vinden. "Dan kom je achter allerlei dingetjes die aangepast moeten worden", aldus Van Gastel. Op basis van feedback van testpersonen zijn bijna zestig wijzigingen doorgevoerd.



Nachtlampjes

Als voorbeeld noemt de manager de nachtlampjes naast het bed, die net iets te laag zaten. "Waardoor je niet goed kunt lezen." Verder bleek de boog boven het stapelbed bijvoorbeeld te laag: kinderen stootten hun hoofd. Om die reden worden de bogen in de kamers hoger gemaakt.















De twee eetgelegenheden Brasserie 7 en Restaurant-Bar Mystique zijn straks ook toegankelijk voor parkbezoekers, mits ze een reservering hebben. Dat geldt niet voor het zwembad in de kelder, dat exclusief bedoeld is voor hotelgasten. Men realiseert twee kinderbaden, een groter bad met een bubbelzone rondom een marmeren bron, een sauna, een stoombad en een massagesalon. Badgasten kunnen er ook kleine versnaperingen aanschaffen.



Verrassingsmenu

Restaurant-Bar Mystique bestaat uit een grote open ruimte met een apart bargedeelte, dat naar verwachting opengaat om 16.00 uur. Vanaf 17.00 uur kan er gedineerd worden in het restaurant. De Efteling zorgt voor een luxe verrassingsmenu waar bezoekers twee tot tweeënhalf uur zoet mee zullen zijn. Mystique kenmerkt zich door een open keuken met een speciale chef's table voor twaalf personen.



Brasserie 7 - het grootste Efteling-restaurant ooit - is een traditionelere horecagelegenheid, met 320 zitplaatsen binnen en 250 buiten op het terras. Voor hotelgasten wordt hier 's ochtends het ontbijt geserveerd. Iedereen met een reservering mag komen lunchen en dineren. Van Gastel spreekt over "een grote à-la-carte-kaart" met klassiekers waar "zeven magische ingrediënten" aan toegevoegd worden.