Gulliver's World Resort

Engels pretpark kondigt Wizard of Oz-themagebied aan

Een Engels pretpark speelt slim in op de hype rond de speelfilm Wicked. In attractiepark Gulliver's World, gelegen in graafschap Cheshire, opent komend voorjaar het themagebied Land of Oz, gebaseerd op The Wizard of Oz. Wicked speelt zich af in hetzelfde universum.

Gulliver's World noemt de uitbreiding "een prachtig nieuw gebied". Er komen "twee meeslepende attracties en een attractie die de zwaartekracht tart", zegt men, verwijzend naar het Wicked-nummer Defying Gravity. Meer details worden de komende weken onthuld.

The Wizard of Oz - oorspronkelijk The Wonderful Wizard of Oz - is een kinderboek van L. Frank Baum uit 1900. Het boek bevindt zich vandaag de dag in het publieke domein: de auteursrechten zijn verlopen. Daarom mag iedereen de verhalen gebruiken.



Musical

Dat geldt echter niet voor elementen die specifiek bedacht zijn voor de gelijknamige film uit 1939, zoals de groene huidskleur van de Wicked Witch of the West. De film Wicked uit 2024, met Cynthia Erivo en Ariana Grande, is de filmversie van de musical Wicked uit 2003, die dan weer gebaseerd werd op een boek uit 1995.



Het Engelse pretpark koos voor een eigen tekenstijl voor de verschillende bekende personages. Op promotiemateriaal zien we onder meer Dorothy, de vogelverschrikker, de bange leeuw, de tinnen man en de goede heks Glinda.



Attractieaanbod

Gulliver's World opende in 1989. Vandaag bestaat het attractieaanbod onder meer uit drie achtbanen en vier waterattracties.