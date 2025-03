Disneyland Paris

Piratenschip Peter Pan na ruim twee jaar terug in parade Disneyland Paris

De parade van Disneyland Paris is eindelijk weer compleet. Na meer dan twee jaar maakt het piratenschip van Peter Pan opnieuw deel uit van Disney Stars on Parade, de dagelijkse optocht in het Disneyland Park. Bezoekers kunnen het bekende Disney-personage vanaf vandaag heen en weer zien schommelen op zijn boot.

In januari 2023 werd het Peter Pan-gedeelte van de parade in tweeën gesplitst: alleen een rotspartij in de vorm van een schedel bleef over. Daar neemt Kapitein Haak plaats. Een enorme halve maan met een vliegend schip ontbrak vanwege een technische mankement.

In januari dit jaar werd het volledige Peter Pan-stuk uit de parade geschrapt. Iets meer dan een week later keerde de schedelrots weer terug. Nu is ook het schip weer van de partij. Disney Stars on Parade ging in 2017 in première. De stoet staat voorlopig elke dag op het programma om 17.30 uur.



Discover Imagination

Het segment met Peter Pan wordt Discover Imagination genoemd. De andere onderdelen van de parade heten Discover the Magic, Discover Friendship, Discover Adventure, Discover A New World, Discover Enchantment, Discover Romance en Discover Wonder.