Alton Towers Resort

Engels pretpark veilt bijzondere achtbaanonderdelen: 1200 euro geboden

Het Engelse pretpark Alton Towers veilt onderdelen van een iconische attractie. Fans kunnen online een bod uitbrengen op originele wielkappen van de inverted coaster Nemesis, afkomstig uit het openingsjaar 1994. Vorig jaar werden de treinen vernieuwd tijdens een grote renovatie. Sindsdien heet de achtbaan Nemesis Reborn.

Alton Towers veilt in totaal vijf kappen, met 500 pond als startbod, zo'n 600 euro. Men spreekt over "een legendarisch stukje pretparkgeschiedenis" en "een echt verzamelobject voor de meest toegewijde thrillseekers". "Elke wielkap heeft natuurlijke slijtage, inclusief krassen en vlekken, door het jarenlange gebruik."

Extra bijzonder is dat de items voorzien zijn van een handtekening van John Wardley, de ontwerper van de attractie. De veiling eindigt maandag 3 maart om 14.00 uur, Nederlandse tijd. Het hoogste bod is momenteel 1000 pond, ongeveer 1200 euro.



Ophalen

Bieden kan via de Alton Towers Resort Online Shop. Vooraf registreren is verplicht. De onderdelen worden niet verzonden: wie het winnende bod uitbrengt, zal de achtbaankappen binnen drie weken moeten ophalen in het park.



Nemesis Reborn werd gebouwd door de Zwitserse fabrikant Bolliger & Mabillard. De 716 meter lange baan telt vier inversies. Treinen halen een topsnelheid van 81 kilometer per uur. Ondanks de bescheiden hoogte van 13 meter duiken passagiers 32 meter de diepte in. Het attractietype is vergelijkbaar met bijvoorbeeld Black Mamba in Phantasialand en OzIris in Parc Astérix.