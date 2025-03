Oakwood Theme Park

Brits pretpark Oakwood gaat niet meer open in 2025: 'Veel verdriet'

Een bekend Brits pretpark gaat per direct definitief dicht. Oakwood Theme Park in Wales zal de poorten niet meer openen in 2025. Dat heeft eigenaar Aspro Parks bekendgemaakt. De Spaanse parkengroep bezit ook verschillende parken in de Benelux: het Dolfinarium in Harderwijk, Linnaeushof in Bennebroek en Boudewijn Seapark in Brugge.

"Met veel verdriet moeten we de onmiddellijke sluiting van Oakwood Theme Park aankondigen", staat in een verklaring van het management. "We bevestigen dat het park niet open zal gaan voor het seizoen van 2025." Die beslissing werd genomen "na een strategische evaluatie van de onderneming".

Oakwood is simpelweg niet winstgevend genoeg. "Het moeilijke besluit is genomen vanwege de uitdagingen die het huidige zakelijke klimaat met zich meebrengt." Men heeft naar eigen zeggen veel moeite gedaan om een sluiting te voorkomen. "Alle mogelijke wegen zijn verkend."



Houten achtbaan

De eigenaar realiseert zich dat de sluiting veel impact heeft op de lokale gemeenschap. "Het zal voelen als een verlies." Oakwood, geopend in 1987, werd door Aspro ingelijfd in 2008. Sindsdien investeerde de groep meer dan 25 miljoen pond, zo'n 30 miljoen euro. Recentelijk werd houten achtbaan Megafobia nog gerenoveerd.



"Ondanks voortdurende investeringen zijn de bezoekersaantallen gedaald", meldt Aspro. In combinatie met gestegen kosten zorgt dat voor een onhoudbare situatie. "De financiële prestaties van het park hebben eronder geleden, waardoor het doen van verdere investeringen geen optie is."



Vrijevaltoren

Onlangs werd een grote waterbaan ontmanteld. Ook kwamen beelden naar buiten van de afbraak van een vrijevaltoren. Eerder deze maand liet het park weten dat er meer updates zouden volgen in de aanloop naar seizoen 2025. Nu is duidelijk waarom de attracties verdwijnen: Oakwood Theme Park is verleden tijd.



De directie van Aspro Parks benadrukt dat er in de geschiedenis van het bedrijf nog nooit een volledig park gesloten is. "Wij en ons toegewijde team streefden ernaar om talloze uitdagingen te overwinnen, zodat we bezoekers konden blijven verblijden. Helaas blijkt er geen toekomst meer te zijn." De attracties uit Oakwood verhuizen indien mogelijk naar andere parken.