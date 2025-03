Efteling

Bouwvakker Efteling steekt sigaret aan met gasbrander: 'Echt niet de bedoeling'

De rookregels van de Efteling gelden ook voor het personeel, maar daar lijkt niet iedereen zich van bewust. Op de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel stak een bouwvakker vanmiddag nietsvermoedend een sigaret op, vertelt een ooggetuige aan Looopings. Het aansteken gebeurde met de gasbrander die hij in zijn handen had.

Vervolgens stond de man te roken tijdens het gasbranden. Het gaat om een externe medewerker, ingehuurd door de Efteling. Roken buiten rookzones is in de Efteling sowieso uit den boze - ook voor werknemers - maar de aanwezigheid van een gasbrander en gasfles maakte de situatie extra ongewenst.

Niet bepaald het goede voorbeeld dus. Een woordvoerster van de Efteling geeft aan dat het rookverbod in het attractiepark eveneens van kracht is op bouwterreinen. "De uitvoerder gaat het gesprek aan met het team dat hier werkt", laat ze aan Looopings weten.



Veiligheid

"Want roken buiten de rookzones is uiteraard echt niet de bedoeling en de veiligheid van alle medewerkers staat altijd voorop." Het is niet bekend namens welke firma de man aan het werk was.



Op dit moment wordt het exterieur van het Efteling Grand Hotel afgewerkt. De opening van het tientallen miljoenen euro's kostende project moet in de zomer plaatsvinden, nadat de bouw meermaals vertraging opliep.