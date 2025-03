Disneyland Paris

Disneyland Paris legt laatste hand aan nieuwe winkels Disney Village: volgende week open

Twee nieuwe winkels in Disney Village, het uitgaansgebied van Disneyland Paris, gaan volgende week open. Vanaf zaterdag 8 maart kunnen bezoekers een kijkje nemen in Disney Style en Disney Glamour. Op dit moment leggen medewerkers de laatste hand aan het interieur en exterieur van de shops.

Het assortiment van Disney Style bestaat uit kleding en accessoires, met knipogen naar Edna Mode: de excentrieke kledingontwerpster uit de Incredibles-films. Verschillende items zullen alleen hier verkrijgbaar zijn. Naast mode komt er een plek om macarons te bestellen. "Voor een heerlijke hap tussen het winkelen door", zegt Disney erover.

De façade bestaat uit panelen met The Incredibles erop: door de kijkhoek te veranderen, krijgen zij hun superheldenkostuums aan. Links naast Disney Style bevindt zich Disney Glamour, met onder meer kleding van bekende merken en sieraden. "Er is speciale aandacht besteed aan de architectuur en verlichting om de elegantie en kwaliteit van de tentoongestelde producten te laten zien", meldt Disney.



It's a Small World

De voorgevel van Disney Glamour is vormgegeven als een metalen gordijn met een kunstwerk gebaseerd op een origineel ontwerp dat Disney-legende Mary Blair maakte voor It's a Small World. In april volgen nog twee andere locaties: Deco by Disney en The Lego Store, die nu tijdelijk gevestigd is in een voormalige arcadehal.



Op een later moment moet de bestaande Disney Store getransformeerd worden tot een winkel met de naam Disney Wonders. Verder wordt de Sports Bar gemoderniseerd, komt er een nieuw McDonald's-restaurant en werkt men aan Casa Giulia, een Italiaanse eetgelegenheid.