Kinderpretpark Julianatoren

Acht dagen Pasen in Julianatoren: bezoekers op jacht naar paaseieren

In attractiepark Julianatoren duurt Pasen dit jaar maar liefst acht dagen. Het paasfeest in het Gelderse pretpark wordt vanwege de populariteit uitgebreid: bezoekers krijgen extra veel kansen om te komen zoeken naar chocolade paaseieren, in het bijzijn van mascottes Jul en Julia.

Ook de paashaas zelf zal aanwezig zijn. "Vorig jaar was het paaseieren zoeken met Jul en Julia een gigantisch succes", laat het park weten. "Daarom is het dit jaar nóg grootser aangepakt." Voor het evenement wordt samengewerkt met leverancier Bidfood.

Er worden ook zeldzame eieren verstopt, waarmee bezoekers prijzen kunnen winnen. De activiteiten zijn inbegrepen bij de entreeprijs. Julianatoren viert Pasen op zaterdag 5, zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 april, plus tijdens het volledige paasweekend, van vrijdag 18 tot en met maandag 21 april.



Entertainment

De paasdagen vallen samen met Het Grote Lentefestijn, een voorjaarsfestival met bijpassend entertainment. Het programma bestaat onder meer uit de shows Jul & Julia en de Lentekriebels, Jul's Bijenfestijn, Dino & Dina's Lenteshow en Julia's Bloemenfeest.