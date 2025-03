Walibi Belgium

Walibi-medewerker steelt 100.000 euro om gokverslaving te kunnen bekostigen

Een kassamedewerker van Walibi Belgium heeft ongeveer 100.000 euro aan contanten gestolen. De 28-jarige werknemer was verslaafd aan online sportweddenschappen en casinospellen. Met behulp van een trucje lukte het hem om grote bedragen mee te nemen naar huis.

De twintiger, woonachtig in de stad Ottignies-Louvain-la-Neuve, werkte in het Belgische pretpark als cash controller. Het was zijn taak om dagelijks contant geld te storten in een kluis. Door bedragen in Excel-tabellen te veranderen, viel het aanvankelijk niet op dat de gokverslaafde het verschil steeds in zijn eigen zak stopte.

Daarover berichten Waalse media, waaronder La Dernière Heure. Walibi's financieel manager voelde na verloop van tijd nattigheid op basis van de cijfers én door beelden van bewakingscamera's te bekijken. De werknemer ontving zelfs een waarschuwingsmail van zijn leidinggevende.



Opbiechten

Uiteindelijk stapte de dader in maart vorig jaar zelf naar de politie om al zijn acties op te biechten. Hij legde uit dat hij het geld niet gebruikte om zichzelf te verrijken, maar om gokverliezen te kunnen compenseren.



Walibi ontsloeg de man, die nu onder toezicht staat van een schuldbemiddelaar en een psycholoog. Hij heeft een casinoverbod gekregen en hij krijgt hulp van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De rechter acht de gokker schuldig, maar er wordt geen straf uitgesproken zolang de twintiger zich aan opgelegde voorwaarden houdt.