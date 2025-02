Attractiepark DippieDoe

Carnaval in Brabants pretpark: er staat een paard in de gang

In het Brabantse pretpark DippieDoe staat letterlijk een paard op de gang. Het attractiepark in Best - of Klompengat, zoals de plaats in carnavalstijd heet - promoot een carnavalsevenement met een lollige video op TikTok. Daarin is te zien hoe een knol door DippieDoe's binnenspeeltuin wandelt.

"Galoppeer mee naar het kindercarnaval bij DippieDoe!", staat bij de beelden. De feestelijkheden vinden plaats van vrijdag 28 februari tot en met dinsdag 4 maart. Op het programma staan "paardenpret en dolle avonturen", van 10.00 tot 18.00 uur.

"Kom verkleed als je favoriete dierenheld, superster of sprookjesfiguur en maak er samen met ons een onvergetelijk carnaval van." Dagelijks worden drie kinderen gekozen met de meest originele outfit.



Clownsneuzen

Op het programma staan extra activiteiten, waaronder maskers versieren, kleurplaten kleuren, buttons maken, foto's maken in een photobooth en naar clownsneuzen speuren. De muziek staat "een tikkeltje harder dan normaal". "We draaien de lekkerste en gekste krakers van het moment. Tussen het spelen door, is altijd ruimte voor een dansje."