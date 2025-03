Efteling

Grafisch ontwerper laat zien: wat als Nederland één grote Efteling was?

Een creatieve Efteling-afbeelding van een grafisch ontwerper gaat viral op social media. Designer Frans van der Vleuten, gespecialiseerd in het maken van gepersonaliseerde kaarten, ontwierp een Eftelingse landkaart van Nederland. Het idee erachter: wat als Nederland één groot sprookjespark was?

"Dat wordt sowieso één grote Droomvlucht", schrijft Van der Vleuten, die werkzaam is bij designbureau Atlasova. De maker koos voor verschillende varianten op bekende Efteling-termen.

Zo werd Vlieland omgedoopt tot Vlieraña. In Groningen vinden we Boren 1898 - "permanent gesloten". Het IJsselmeer huisvest Urquanura. Daarnaast bevindt zich het veelzeggende gebied Nietrijk. Boeren maken een rondritje op de Oude Tukkerbaan.



Fata Moergestel

In de Randstad treffen we onder meer De Vliegende Noord-Hollander en de Pagodamast aan, terwijl Noord-Brabant gekenmerkt wordt door onder meer Fata Moergestel en het Volk van (a)Laaf. België is verworden tot parkeerplaats. En Limburg? Helemaal in het zuiden ligt het paleis Limbolica.



De Efteling heeft al gereageerd op de ludieke creatie. "En toen... was het volkslied: Taa Ta Ta Taa!", luidt het commentaar, verwijzend naar de muziek van Carnaval Festival. Ook Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn liet van zich horen. "Prachtig!", schrijft hij.



Klik voor de volledige versie: