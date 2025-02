Efteling

Video: Efteling legt 100-jarige abonnementhouder in de watten

De Efteling heeft deze week een bijzondere verjaardag gevierd: abonnementhouder Peet van Beers werd maandag 100 jaar oud. "Reden voor een feestje, vonden wij", laat de Efteling weten op TikTok. Men besloot de Kaatsheuvelse Efteling-liefhebber in de watten te leggen in Bäckerei Krümel, het bakkerijtje bij Max & Moritz.

Daar waren voor de gelegenheid slingers opgehangen. Van Beers werd verrast door Efteling-directeur Fons Jurgens en Roodkapje, zo is te zien in een filmpje. "Hallo, ik hoorde dat er iemand jarig was", zei Jurgens toen hij met een bos bloemen binnen kwam lopen.

Er stond ook een etagère met zoete lekkernijen klaar. Uit handen van Roodkapje kreeg de man een cadeau: een schudbol en speeldoos van De Indische Waterlelies. Als het aan Van Beers ligt, was dit zeker niet zijn laatste Efteling-bezoekje. "Ik hoop gewoon nog een keer te komen, hoor."