Kermis

XXXL-funhouse: Nederlandse attractie wordt na uitbreiding 38 meter lang

Een enorme Nederlandse kermisattractie wordt nóg groter. Funhouse Heroes City XXL was - inclusief uitbouw - al 27 meter lang. Dankzij een nieuwe uitbreiding wordt daar in 2025 nog eens 11 meter aan toegevoegd, zodat de volledige façade in totaal 38 meter beslaat.

Zo ontstaat een wandelparcours met een lengte van ruim 400 meter. Bezoekers komen meer dan honderd hindernissen tegen. Exploitant Zuidema deelt ontwerpen van de vernieuwingen op social media. "Het grootste funhouse van de Benelux gaat uitbreiden en wordt nog groter", staat erbij.

Het gaat om een optionele toevoeging: de attractie kan opgebouwd worden met en zonder de XXXL-uitbreiding. Een tekening laat zien dat het ook mogelijk wordt om het funhouse neer te zetten in een L-vorm.



New York New York

Heroes City komt uit de fabriek van de Italiaanse firma Gosetto. De attractie stamt uit 2008. Aanvankelijk hanteerde men de naam New York New York. Het huidige superheldenthema werd geïntroduceerd in 2016.