Eerste beelden: nieuw Nederlands pretpark brengt eerbetoon aan striptekenaar

Het nieuwe Nederlandse pretpark Bommelwereld gaat na de opening niet stilstaan. Voor een tweede fase is een interactieve beleving gepland rond Marten Toonder, de striptekenaar van mascottes Olivier B. Bommel en Tom Poes.

Daar komen nu voor het eerst ontwerpen van naar buiten. Het gaat om designs van Jora Vision. In de zogeheten Toonder Experience wordt de nalatenschap van de wijlen schrijver en tekenaar gepresenteerd aan drie verschillende leeftijdscategorieën.

Bezoekers zien creaties van Toonder door de vlucht vliegen dankzij videoprojecties. Ze kunnen ook zelf tekeningen maken. Kinderen leren er over manieren waarop Toonder de Nederlandse taal verrijkte. "En waarom het nu nog steeds zo actueel is", zegt initiatiefnemer Edwin Bomers erover.



Museum

Bommelwereld, onderdeel van vakantiepark Marveld Recreatie, mikt op een opening oktober dit jaar. Er komt eveneens een museum over Bommel en Tom Poes: De Bommelzolder, nu nog gevestigd in Zoeterwoude.