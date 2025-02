Disneyland Paris

Showprogramma Disneyland Paris aangepast: geen doorlopende 4D-voorstelling meer

Disneyland Paris heeft een opvallende verandering doorgevoerd op het gebied van showtijden. Normaal gesproken was de 4D-voorstelling Mickey's PhilharMagic overdag doorlopend te zien. Daar is verandering in gekomen: voortaan wordt de film om het half uur vertoond.

Op dit moment start Mickey's PhilharMagic elk half uur tussen 12.00 en 17.00 uur, dus nog maar twee keer per uur. De 4D-show bevindt zich in het Discoveryland Theatre achter Hyperspace Mountain. De Franse titel luidt Mickey et son Orchestre PhilharMagique.

Bij de opening in 2018 bevatte de film liedjes uit de Disney-klassiekers Beauty and the Beast, Fantasia, The Little Mermaid, The Lion King, Peter Pan en Aladdin. In 2021 werd daar een scène gebaseerd op de Pixar-film Coco aan toegevoegd. Het verhaal gaat over Donald Duck die in de problemen komt na het afpakken van de toverhoed van Mickey Mouse.