Walibi Holland

Walibi Holland: ook tweede YoY-trein is nu compleet

De treinen van de dubbele rollercoaster YoY in Walibi Holland zijn nu compleet. In november vorig jaar werd het uiterlijk van de eerste trein al onthuld: die op de groene baan. Nu weten we ook hoe de trein van de blauwe baan eruit komt te zien.

Hoewel de single-rail coaster al testritjes had gemaakt, ontbrak bij de blauwe trein tot nu toe het front van het eerste karretje. In een making-of-video op social media wordt het element voor het eerst in beeld gebracht. Het gaat om een lichtblauw decorstuk met zilveren accenten.

Bijzonder is dat bezoekers in YoY allemaal achter elkaar plaatsnemen, in plaats van naast elkaar. Elke trein heeft acht zitplaatsen. Op zaterdag 5 april vindt de opening plaats. YoY bevindt zich in een nieuw parkdeel tussen de achtbanen Goliath, Condor en Xpress: Platform 13.