Efteling

14-jarige Efteling-fan bouwt Efteling Grand Hotel na in Minecraft

Een jonge Efteling-fan was wekenlang druk bezig met het nabouwen van het Efteling Grand Hotel in videogame Minecraft. Hoewel de opening van het hotelcomplex nog maanden op zich laat wachten, is de Minecraft-variant van Lucas Rijlaarsdam (14) al af.

Ook het omliggende entreegebied, het Eiland van de Vijf Zintuigen, verscheen in Minecraft. "Ik heb dit kunnen maken omdat er de afgelopen weken meer informatie naar buiten is gekomen over het Grand Hotel", laat de knul aan Looopings weten.

Op zijn YouTube-kanaal Eftelpark houdt hij mensen op de hoogte van al zijn bouwprojecten. Afgelopen maand presenteerden andere Minecraft-spelers als een virtuele replica van Danse Macabre, inclusief het interieur. Die creatie is onderdeel van de Minecraft-server SprookjesCraft.