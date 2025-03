Kermis

Luchtbuksen gestolen uit kermiskraam in Brabant

In de Brabantse plaats Mierlo is een kermisexploitant bestolen. Zeker twee luchtbuksen werden 's nachts meegenomen uit een schiettent. De bewuste kermiskraam staat op een feestplein aan de Molenhoek.

Daar vinden activiteiten plaats ter gelegenheid van carnaval. Zo zijn er optredens van artiesten in een feesttent. Ook staan er kramen met eten en spelletjes.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de achterkant van de schietkraam Das Alpenspiel opengebroken. Het is niet duidelijk of er nog meer is buitgemaakt, naast de twee buksen. De politie doet onderzoek.