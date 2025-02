Apenheul

Drie berberapen ontsnapt uit Apenheul

Apenheul is vanmiddag opgeschrikt door de ontsnapping van drie berberapen. De dieren wisten te ontkomen uit hun verblijf in het Gelderse dierenpark. Vervolgens trokken ze naar een gebied buiten het park, aan de kant van de J.C. Wilslaan.

"De verzorgers houden de dieren goed in de gaten en proberen hen weer terug in het gebied te krijgen", valt te lezen in een verklaring op social media. Volgens Apenheul vormen de berberapen geen gevaar voor mensen.

"Maar het is belangrijk dat er rust is, zodat zij niet in paniek raken." De weg naar het park is afgesloten. Een woordvoerster laat aan Looopings weten dat twee van de apen inmiddels weer terecht zijn. Ze konden verdoofd worden.



Vangnet

Medewerkers stonden klaar met een hoogwerker en een vangnet. "Eén zit er nog in een boom", aldus de voorlichtster. Hoe de kleine primaten konden ontsnappen, is niet bekendgemaakt.



De berberaap is een staartloze, bedreigde apensoort die voorkomt in Noord-Afrika en op Gibraltar. Berberapen leven in hechte groepen en vertonen complex sociaal gedrag. Het is de enige primatensoort die in het wild in Europa leeft.