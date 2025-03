Prater

Grootste mobiele spookhuis ter wereld komt naar pretpark in Oostenrijk

Het bekende Oostenrijkse pretpark Prater haalt het grootste transportabele spookhuis ter wereld binnen. Bezoekers van het attractiepark kunnen vanaf half maart een ritje maken in het gigantische kermisspookhuis Daemonium. Normaal gesproken reist het haunted house op de Duitse kermis.

Dit jaar strijkt het 36 meter lange en 23 meter hoge spookkasteel neer in Wenen. Tijdens een drie minuten durende rit ontdekken waaghalzen speciale effecten en acteurs, verspreid over vier verdiepingen. Er wordt gebruikgemaakt van draaiende karretjes, afkomstig van de Duitse fabrikant Mack Rides.

De spooktrein, gebouwd in de jaren zeventig, is eigendom van kermisexploitant Martin Blume. Prater is een soort permanente kermis. Daemonium was er nog niet eerder te vinden. Naar verwachting blijft het spookhuis tot het najaar staan.



Sloop

In Prater wordt ook nog gewerkt aan een permanente attractie: de Wiener Looping. Het gaat om een Mack-achtbaan van het type bigdipper, vergelijkbaar met Lost Gravity in Walibi Holland. Eigenlijk had de coaster al in 2023 af moeten zijn. De bouw liep vertraging op door de ongeautoriseerde sloop van een nachtclub en de daaropvolgende juridische stappen.