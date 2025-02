Zoo Basel

Man valt neushoorn aan in dierentuin

Een man heeft een neushoorn aangevallen in een Zwitserse dierentuin. Het zou gaan om een persoon met een psychische aandoening. Hij sprong maandag plotseling in het neushoornverblijf van Zoo Basel.

De reden is niet bekend. Volgens de politie was sprake van "een moeilijke levenssituatie". Een personeelslid kon de bezoeker ervan overtuigen om het verblijf te verlaten. Toen de politie arriveerde, bevond hij zich al niet meer tussen de dieren.

Vanwege privacyredenen worden geen verdere details gegeven. "Hoewel er interactie was tussen de man en de mannelijke neushoorn Buri, raakte geen van beiden gewond", zegt een woordvoerder van de dierentuin. Men gaat de veiligheidsmaatregelen tegen het licht houden.



Aaien

In 1990 liep een soortgelijke situatie dramatisch af. Toen klom een 29-jarige vrouw in het verblijf om een babyneushoorn te aaien. Ze werd aangevallen, met de dood tot gevolg. Naar aanleiding van dat voorval werd destijds de omheining verhoogd.