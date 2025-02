Parc Astérix Paris

Parc Astérix bouwt spinning coaster: 'Uniek in Europa'

Parc Astérix toont de vorderingen op de bouwplaats van een nieuwe spinning coaster. Het Franse pretpark opent in 2025 een nieuwe familieachtbaan met draaiende karretjes. De naam luidt Cétautomatix, vernoemd naar de dorpssmid uit de Asterix-stripverhalen.

Op social media zijn foto's verschenen van de werkzaamheden. De bruine ondersteuningen en bordeauxrode baandelen staan al overeind. We zien ook al betonnen en stalen geraamtes voor bouwwerken, net als enkele stenen muren en pilaren. Volgens Parc Astérix wordt Cétautomatix "uniek in Europa".

"De voortgang van de werf is het bekijken waard", aldus het park. Men ging voor de achtbaan in zee met de Duitse leverancier Gerstlauer. Dezelfde firma was in Parc Astérix ook verantwoordelijk voor de polyp L'Hydre de Lerne en lanceerachtbaan Pégase Express.



Oldtimerbaan

Cétautomatix vervangt de inmiddels gesloopte oldtimerbaan Nationale 7 uit 1992. Het thema draait om een wagengarage. Op zaterdag 5 april gaat het park weer open, maar de openingsdatum van de coaster is nog niet bekend.