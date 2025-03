Legoland Deutschland Resort

Legoland wil personeelstekort oplossen met honderden slaapplekken voor medewerkers

Legoland in Duitsland hoopt voldoende medewerkers te kunnen lokken door slaapplekken aan te bieden. Het pretpark heeft de huisvestiging voor personeel uitgebreid: er zijn nu vijfhonderd kamers beschikbaar, verspreid over 24 gebouwen. Dat moet een baantje bij Legoland aantrekkelijker maken, met name voor buitenlandse werknemers.

Het gaat om ingerichte ruimtes met meubilair en keukengerei. Medewerkers betalen "aantrekkelijke huurprijzen", aldus het Beierse attractiepark. Men wil "de optimale leefomstandigheden creëren voor seizoensmedewerkers en internationaal personeel", om zo het personeelstekort te lijf te gaan.

Legoland Deutschland telt tijdens het hoogseizoen circa tweeduizend medewerkers uit ruim zestig landen. "Omdat de regio een laag werkloosheidspercentage kent, wordt er ook internationaal geworven." Het park heeft inmiddels "meer inwoners dan een klein dorp", meldt de directie trots.



Tweepersoonskamers

Reguliere kamers hebben een oppervlakte van 16 vierkante meter. Er zijn ook tweepersoonskamers van 29 vierkante meter. Om ervoor te zorgen dat nieuwe personeelsleden snel integreren, staan er recreatieve activiteiten op het programma.



"Voor veel van onze mensen is Legoland meer dan alleen een werkplek: het is een tijdelijk thuis", zegt directrice Manuela Stone.