Duinrell

Tweede editie van fandag in Duinrell: extra dag en nieuwe mascotte

Youtubers Rutger Vink en Thomas van Grinsven komen wederom naar Duinrell. In 2024 stond de eerste editie van een speciale fandag op de kalender. Het evenement in het Wassenaarse attractiepark krijgt een vervolg, dit keer op twee dagen. Tickets voor zondag 25 mei waren al snel uitverkocht.

Daarom vindt De Fandag van Rutger, Thomas & Paco ook plaats op zaterdag 24 mei. Het park staat op beide dagen in het teken van de twee videomakers en hun hondje Paco. Hoewel de hond zelf niet aanwezig is, kunnen fans dit keer wel een heuse Paco-mascotte voorbij zien komen.

In het Zomertheater vinden vragensessies plaats met de bekendheden, gepresenteerd door tiktokker Esmee Joanna van Oostende. Men vertoont ook een scène uit de nieuwe bioscoopfilm De Film van Rutger, Thomas & Paco, die in juli in première moet gaan.



Pacorade

Verder wordt gezorgd voor een souvenirwinkel met nieuwe merchandise, een museumpje, een speurtocht met een handtekeningenkaart als beloning en een afsluitende parade, de zogenoemde Pacorade.



Er zijn echter geen persoonlijke ontmoetingen of signeermomenten. Duinrell gaat op beide dagen open van 10.00 tot 18.00 uur. Abonnementen zijn geldig, maar voor toegang tot een Q&A-show zijn aparte fandagtickets benodigd.