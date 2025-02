Efteling

Oeps: Laaf verliest haar in de Efteling

Een Efteling-bewoner kampt met plotselinge haaruitval. In het Volk van Laaf kwamen bezoekers vandaag een volledig kaal figuur tegen: de pruik van de Laaf was afgevallen.

In een filmpje is te zien hoe het bruine haarstukje op de schouder van de animatronic is blijven liggen. Ondertussen bleven de bewegingen van de pop wel gewoon actief.

Het gaat om een leerling in het zogeheten Leerhuys, het schooltje van het Lavenlaar. Daar was vorig jaar ook al een merkwaardig tafereel zichtbaar, toen een schedel van een Laaf losliet. Het haarprobleem is waarschijnlijk makkelijker op te lossen.