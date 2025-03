Pleasurewood Hills

Engels pretpark draait voor tweede jaar op rij verlies: ruim 400.000 euro

2024 was een verlieslijdend jaar voor het Engelse pretpark Pleasurewood Hills. Het attractiepark bij badplaats Lowestoft sloot het afgelopen seizoen af met een verlies van 337.000 pond, ongeveer 402.000 euro. Dat blijkt uit jaarcijfers van moederbedrijf Looping.

De Looping-groep is ook de eigenaar van bijvoorbeeld Avonturenpark Hellendoorn en Familiepark Drievliet in Nederland. Het is het tweede jaar op rij dat Pleasurewood Hills verliest draait. In seizoen 2023 bedroeg het verlies 105.000 pond, zo'n 125.000 euro.

Het boekjaar loopt steeds van 1 oktober tot en met 30 september. Looping runt in het Verenigd Koninkrijk nog een tweede locatie: Drayton Manor. Daarmee gaat het beter: dat park boekte de afgelopen drie seizoenen respectievelijk 2,9 miljoen pond, 1,6 miljoen pond en 840.000 pond winst.



Vier achtbanen

Pleasurewood Hills maakt sinds 2011 deel uit van Looping. Er staan vier achtbanen: Cannonball Express, Egg-Spress, Marble Madness en Wipeout. De afgelopen jaren zijn er geen noemenswaardige attracties toegevoegd. Drayton Manor hoort sinds 2020 bij de groep.