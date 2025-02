Efteling

Video: halfnaakte Efteling-bezoeker springt in Droomvlucht-vijver

Een bezoeker van de Efteling heeft zich vandaag uitgekleed, om vervolgens in een vijver te springen. Dat gebeurde bij de uitgang van Droomvlucht. Op een filmpje van een X-gebruiker is te zien hoe een jongen in zijn onderbroek uit de waterpartij bij de attractie klimt.

Het werd vandaag 12 graden in Kaatsheuvel: niet bepaald weer om verfrissing op te zoeken. Toch besloot de knul voor de ogen van zijn gezelschap het ondiepe water in te gaan. Een omstander stond te filmen. Het is niet bekend hoe de situatie afliep: de video duurt slechts vier seconden.

Kijkers op X kunnen er met hun pet niet bij. "Wordt met de dag gekker", vindt iemand. "Waarom moet dit weer?", vraagt een ander zich af. "Gelijk het park uit gooien", luidt en andere reactie. Een bezoeker zag vandaag meer mensen die zich misdroegen in het park. "Op iedere hoek was de beveiliging druk met kutgedrag afhandelen."