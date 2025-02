Efteling

Winnend bouwwerk uit Efteling-aflevering Lego Masters krijgt plek in attractiepark

Efteling-bezoekers kunnen vanaf nu een Lego-bouwwerk bekijken in het Efteling Museum. De winnende creatie uit de tv-show Lego Masters Out of the Box heeft een plekje gekregen in het museum, gelegen aan het Anton Pieckplein. Er staat een bordje bij met een uitleg.

De tweede aflevering van het programma werd opgenomen in het Sprookjesbos en het Efteling Theater. Deelnemers kregen de opdracht om een tafereel te bouwen in een halve holle paddenstoel. Eerder stond de winnende paddenstoel in de lobby van Efteling-kantoor Raveleijn.

"Het samengestelde duo Delphine (28) en Tjardo (25) bouwden (sic) met Lego-stenen een keuken voor een rattenfamilie in de muzikale paddenstoel", valt te lezen op het bordje. "Je ziet hoe oom Rat de hele familie flink laat schrikken. Met deze grappige interpretatie wonnen Delphine en Tjardo de opdracht."



Vlag

De paddenstoel staat in de tentoonstellingsruimte van het Efteling Museum. Op het bordje zijn wel wat foutjes geslopen. Naast een grammaticale blunder is bij het Belgische duo de zwart-rood-gele vlag van Duitsland afgebeeld, in plaats van de zwart-geel-rode vlag van België.