Nieuw evenement met illusieshow in Attractiepark Slagharen: Magic Spring Festival

Attractiepark Slagharen staat in het voorjaar in het teken van illusies. Als het Overijsselse pretpark op zaterdag 5 april ontwaakt uit een winterslaap, start het nieuwe evenement Magic Spring Festival. Hoogtepunt is een illusieshow met Nigel Otermans in het American Circus Theater.

Hij zal twee keer per dag te zien zijn in een tovervoorstelling van twintig minuten. Bovendien zorgt Slagharen voor bijpassend straatentertainment. "De rondreizende illusionist laat voorbijgangers versteld staan met zijn verbluffende straatacts, terwijl de burgemeester van Slagharen zelf ook enkele magische trucs in petto heeft", laat men weten.

Bezoekers kunnen zich verheugen op "goocheltrucs in wildwest-stijl". Zelfs boevenbende Red Bandits waagt zich aan goochelkunsten. Naast de illusieshow keert de lentevoorstelling met wasberen Randy en Rosie in de Musical Hall terug. Daarin probeert Rosie een bloemenwedstrijd te winnen.



Het Magic Spring Festival vindt plaats in de weekenden van 5 en 6 april en 12 en 13 april, plus zaterdag 19 april tot en met maandag 5 mei. Daarna wordt het evenement omgedoopt tot Spring Festival, zonder illusionist. Het lentethema blijft tot en met vrijdag 13 juni. Slagharen gaat dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur.



Nigel Otermans (23) uit Limburg werd in 2019 Nederlands Jeugdkampioen Toneelgoochelen. Drie jaar later is hij uitgeroepen tot Nederlands Kampioen Illusionisme. Naast optredens in verschillende tv-shows was Otermans onder meer onderdeel van een kerstcircus in Portugal. In 2023 verscheen een documentaire over zijn leven: This Magic Moment, waarin hij zijn assistente ten huwelijk vraagt.



Slagharen heeft in het verleden vaker illusionisten verwelkomd, voor het laatst in 2023. Toen speelde illusionist Alfredo Lorenzo 's zomers mee in de Western Circus Show, eveneens in het American Circus Theater. Vorig jaar stond het theater leeg.