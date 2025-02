Plopsaland Resort Belgium

Plopsaland deelt eerste ontwerp van Nachtwacht-themagebied: opening met Pasen

Plopsaland bevestigt de plannen voor de komst van een themagebied rond de Studio 100-serie Nachtwacht. Het bestaande Kasteelplein van Samson & Gert wordt de komende weken omgetoverd tot Schemermeer, het fictieve dorp uit de serie. Looopings maakte afgelopen maand al melding van de aanpassing.

Vandaag wordt het verhaal officieel naar buiten gebracht. Bovendien verschijnt een ontwerp van de nieuwe situatie. Daarop zien we dat een standbeeld van Gert Verhulst als ridder wordt vervangen door een nieuw beeld van de Nachtwacht-helden. Waar nu een animatronic van een draak zit, komt een glas-in-loodraam met de personages.

De tv-show gaat over een elf, een weerwolf en een vampier die samen het kwaad bestrijden. Ze wonen in Schemermeer, dat tevens een portaal blijkt te zijn voor wezens uit de onderwereld. De naam van het parkdeel in Plopsaland wordt Nachtwacht: Schemermeer.



Powered coaster

Powered coaster De Draak gaat Draconis heten, zoals recentelijk bekend werd. "De aankomende metamorfose zal de attractie een nieuwe dimensie geven die perfect aansluit bij het thema van Nachtwacht", zegt Plopsa erover.



"Nachtwacht is al jaren een groot succes in ons park", laat Plopsa-directeur Carl Lenaerts weten. "De halloweenbeleving van vorig jaar en de optredens van Nachtwacht tijdens de herfstvakantie hebben nogmaals bevestigd hoe geliefd de serie is bij onze bezoekers."



Pasen

Dat heeft Plopsa doen besluiten om meer te investeren in het merk. "We zijn dan ook fier dat we dit nieuwe themagebied aan ons park kunnen toevoegen", aldus Lenaerts. Met Pasen moeten de veranderingen af zijn. Later dit jaar opent ook een nieuwe Wickie de Viking-attractie.