Efteling

Efteling past Vliegende Hollander aan: nieuwe scène met brandend scheepswrak

De Efteling werkt aan een nieuwe scène in de attractie De Vliegende Hollander. Als de waterachtbaan op vrijdag 18 april heropent, komen bezoekers terecht in een brandend scheepswrak. Het gedeelte net vóór de liftheuvel - scène nummer tien - wordt volledig vernieuwd.

Voordat boten omhoog getakeld worden, vallen ze met een klap stil in een hoek van 45 graden. Voorheen zagen opvarenden hier hoe het hoofd van spookkapitein Willem van der Decken veranderde in een grijnzende schedel. Vanaf eind april komen ze, na te zijn opgeslokt door het spookschip, terecht in een wrak.

"Waar rook de bungelende vaten en draperieën omringt", vertelt ontwerper Karel Willemen, die in 2007 al de creatieve leiding had bij de ontwikkeling van de attractie. "Het staat symbool voor het binnenste van de verrotte ziel van Willem van der Decken. Wij horen hier niet thuis. Pas wanneer de sloep zijn weg naar boven vindt, ontsnap je aan dit spookschip."



Watergordijn

Achttien jaar na de opening was de Efteling niet meer geheel tevreden over de totaalbeleving. Twee jaar geleden maakte een watergordijn met een videoprojectie al plaats voor een scheepskerkhof. Deze winter zou het jaarlijkse onderhoud sowieso langer dan gewoonlijk duren, omdat de baan deels gestraald en gecoat moest worden.



"Deze extra tijd gaf ons de kans gelijktijdig één van de scènes te verbeteren", legt Willemen uit. Het oude hoofd van de kapitein was lastig bereikbaar voor onderhoud. "Dan moet je op een gegeven moment de keuze maken of je dat in stand blijft houden of daar een verandering in aanbrengt. We kozen voor het laatste."



Vertrouwen

De gewenste aanpassingen zijn eerst gemodelleerd in 3D, zodat ze alvast bekeken konden worden met behulp van een virtualreality-bril. "Zo kun je precies zien of wat je op papier hebt bedacht, ook goed uitpakt in de praktijk. Bovendien kan je nog dingen aanpassen voordat je zo'n scene daadwerkelijk gaat engineeren. Dat geeft veel controle en vertrouwen."



Het frame van de scène werd op een andere plek gefabriceerd, om tijd te besparen. Ook de decorelementen zijn vooraf gemaakt. Willemen: "Als de werkzaamheden aan de baan gereed zijn, brengen we het frame naar binnen en bouwen we daar de nieuwe scène op. Aan de muziek hoeven we niets aan te passen."



Geluiden

Wel voegt men extra geluiden toe. "Om het allemaal nog iets realistischer te maken." Rook- en lichteffecten versterken de sfeer. Tot slot transformeert de Efteling de oude fotobalie tot een souvenirwinkel met een overkapping. Er zijn straks producten verkrijgbaar die in het teken staan van de spookachtige attractie.