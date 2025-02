Attractiepark Toverland

Bij Toverland staat dit jaar het getal 24 centraal

Omdat Toverland 24 jaar bestaat in 2025, staat dit jaar het getal 24 centraal bij het Limburgse attractiepark. Op de 24e van elke maand volgt een aankondiging of winactie. Op 24 januari was dat de eerste editie van de Toverland Pubquiz. Vandaag - 24 februari - kunnen fans opvallend veel tickets winnen.

"Een feestelijk jaar en leeftijd om op een bijzondere manier bij stil te staan", zegt Toverland over het initiatief. "Dat gaan we dan ook het hele jaar doen." Wie meedoet aan de actie, maakt kans op 24 tickets: alle vrijkaarten worden weggegeven aan één persoon.

Het gaat om toegangsbewijzen ter waarde van 1080 euro, benadrukt het park. "Nee, het is geen grap", valt te lezen op social media. "Dus neem heel je familie, je halve straat, voetbalclub met aanhang, je hele klas óf - verzin zelf maar - mee naar Toverland."



Kansspelbelasting

Wie interesse heeft, kan op de Facebook-pagina van Toverland achterlaten welke personen meegenomen worden. Het attractiepark betaalt de verplichte kansspelbelasting die bij de actie hoort. Het uitkiezen van de winnaar gebeurt via een randomizer, belooft men.