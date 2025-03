Disneyland Paris

Videomaker gebruikt AI om Disney-themagebied Discoveryland tot leven te wekken

Hoe zou Discoveryland in Disneyland Paris eruitzien in de negentiende eeuw? Videomaker en Disney-fan Johan Souply bewijst dat AI in staat is om indrukwekkende beelden te genereren. Hij gebruikte artificial intelligence om taferelen in Discoveryland tot leven te wekken, zo'n 150 jaar terug in de tijd.

Discoveryland draait om retro-futuristische sciencefiction, geïnspireerd op het werk van Jules Verne, H.G. Wells en Leonardo da Vinci. De video van Souply toont de verschillende decors en attracties in het themagebied zoals we ze nooit eerder zagen. Het resultaat verscheen op Instagram, Facebook en YouTube.

Zo vliegt het luchtschip van Videopolis daadwerkelijk door de lucht. De boot van de attractie Les Mystères du Nautilus maakt een duik onder water, het kanon van lanceerachtbaan Space Mountain functioneert zoals het bedoeld is en de raketjes van carrousel Orbitron vliegen vrij door de lucht.



Le Visionarium

Op de huidige plek van Buzz Lightyear Laser Blast is in het filmpje de voorganger te zien: Le Visionarium, gesloten in 2006. "Het heeft uren en uren werk gekost om deze video te kunnen maken", schrijft Souply bij de sfeervolle beelden. Hij maakte niet alleen gebruik van AI, maar ook van een 3D-model van het station van Space Mountain.